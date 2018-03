Apre a Nola un nuovo ambulatorio per malati di SLA

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:58

Le persone con SLA possono contare su un nuovo ambulatorio per il trattamento e il monitoraggio della malattia che è stato aperto dalla ASL 3 di Napoli nel Presidio Ospedaliero di Santa Maria della Pietà di Nola. Nel nuovo ambulatorio sono appena entrate in funzione le apparecchiature donate dalla sezione di Napoli di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. La donazione consiste nella fornitura di un ventilatore per la respirazione, una macchina per tosse assistita, uno spirometro, un saturimetro e un poligrafo - apparecchio per la registrazione simultanea di più misurazioni, come elettrocardiogramma, elettroencefalogramma - strumenti utili per il migliorare il ricovero e la degenza dei pazienti affetti da questa patologia, che determina invalidità progressiva.Per l’acquisto delle apparecchiature Aisla Napoli ha utilizzato 9mila euro di donazioni raccolte grazie alla generosità dei napoletani in iniziative di raccolta fondi che l’associazione ha portato avanti nelle piazze del territorio in diverse occasioni come a Pasqua e a Natale. Attualmente, fra Napoli e Provincia, le persone affette da malattie dei motoneuroni sono circa 270 e sono suddivise su tre aree di competenza territoriale: ASL Napoli 1 Centro (40%), ASL Napoli 2 Nord (20%), ASL Napoli 3 Sud (40%).La competenza territoriale di ASL Napoli 3 Sud si estende dal Comune di Portici fino alla penisola Sorrentina, comprendendo tutti i Paesi Vesuviani.«Questa iniziativa sarà di grande impatto per le vite dei pazienti e sul territorio Campano» ha commentato la presidente di Aisla Napoli, Adele Ferrara. «L’ambulatorio diretto dal dottor Antonio Tommasello sarà un punto di riferimento per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, che potranno accedere a un ambulatorio multidisciplinare dedicato dove sottoporsi a tutti i controlli periodici necessari, senza sportarsi per molti chilometri e senza liste di attesa»È possibile contattare l’ambulatorio mandando una mail all’indirizzo ponola.sla@aslnapoli3sud.it oppure chiamando il C.U.P. del P. O. di NOLA al numero 081.8223200.All’atto della prenotazione deve essere specificato che le prestazioni devono essere erogate dall’ambulatorio SLA operativo all’interno del presidio ospedaliero.Info Aisla Napoli: info@aislanapoli.it - 388.766 3064