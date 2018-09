Mercoledì 26 Settembre 2018, 17:01

Riecco l’olimpiade campana dello sport per disabili organizzata dal Coni Regionale con la collaborazione del CIP Campania. La grande festa di solidarietà intitolata “Insieme nello sport”, che è ormai un classico del panorama sportivo Regionale, torna con la 16^ edizione e andrà in scena sabato 29 settembre, dalle 9,30 alle 12.00, nella cornice del Centro Federale Caravita di Cercola. La kermesse che si svolge con l’Adesione del Presidente della Repubblica, è stata anche inserita negli eventi collaterali delle Universiadi. Saranno oltre 1500 i partecipanti, con 72 centri coinvolti. Sugli spalti ci saranno gli studenti di varie scuole napoletane coinvolte nella manifestazione e che sosterranno gli atleti in campo. In questa edizione per problemi relativi alla nuova location (in tutte altre dizioni è andata in scena al Collana), il programma sarà lievemente ridotto. Infatti non saranno utilizzati gli spazi coperti con la cancellazione del nuoto.Tantissime le discipline: dal calcio all’atletica leggera, tiro con l’arco, tennistavolo, sport equestri, pallavolo, palla tamburello, braccio di ferro, bowling, pesi, circuito animato, judo, danza, pallatamburello, showdown (tennistavolo per non vedenti), e goalball (calcio per non vedenti). In tutto 16 sport diversi. Il via alle 9,30 con la banda della Polizia Penitenziaria e l’esecuzione dell’Inno Nazionale. Saranno presenti alla manifestazione rappresentanti delle istituzioni, il Cardinale Crescenzio Sepe, il Prefetto Carmela Pagano, il Presidente dell’Aci Napoli, Antonio Coppola, il Presidente del Comitato Paralimpico Campano, Carmine Mellone, il Presidente Unicef Campania, Margherita Dini Ciacci, Ernesto Boccia, Presidente FIPAV Campania e Vincenzo Fiengo, Sindaco di Cercola. Sono attesi anche big dello sport campano e medagliati olimpici. Faranno gli onori di casa, Amedeo Salerno, responsabile organizzativo, e il Presidente del CONI Regionale Sergio Roncelli.