«Art helps people»: Petrucci lancia "Punch", cena di beneficenza contro la solitudine e la precarietà delle carceri keniane

L'ideatore del progetto "art helps people", Nello Petrucci, ha lanciato una nuova sfida con l'iniziativa benefica "Punch". L'idea è di fornire risorse essenziali destinate ad attività nelle carceri di Galissa e Malindi, in collaborazione con altre attività umanitarie in Kenia.

A tal fine, giovedì 14 dicembre 2023 si terrà una cena benefica presso il risotrante "Le Gare", a Pompei. Gli ospiti dell'evento sono: il compositore e chiatarrista Antonio Onorato, che terrà un concerto durante la cena; don Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina onlus; nonchè il volontario Giuseppe Petrozziello, presidente dell’associazione Live for Africa.

Il progetto prende spunto dall'opera "Punch" di Petrucci, ispirata a sua volta dalla visita nelle prigioni keniane.

L'opera raffigura un pugno, appunto, avvolto da catene: simbolo delle difficoltà vissute dai prigionieri.

Proprio per questo, ogni acquisto della stampa "Punch" sarà un passo per spezzare queste catene e costruire un ponte di speranza e coperazione nelle carceri. il denaro verrà investito, infatti, nella realizzazione di un campo idrico: opportunità per apprendere nuove competenze agricole e per coltivare la speranza in un futuro migliore.