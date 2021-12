Supporto psicologico ed arte terapia al Santobono-Pausilipon grazie all'associazione «Genitori insieme», per accmpagnare bambini e famiglie durante il difficile percorso di trapianto di midollo osseo.

Genitori uniti da oltre 30 anni con l' obiettivo comune di migliorare la cura e la degenza dei bambini affetti da malattia onco-ematologica. In occasione dei mercati natalizi , attraverso la vendita di regali si raccoglieranno fondi per rifinanziare due borse di studio per psicologi che andranno a supportare i bambini ricoverati nel reparto di TMO dell’Ospedale Santobono-Pausilipon.

Gli stand saranno esposti in via Enrico Alvino il 18 e 19 dicembre a Napoli ed e in Villa Comunale ad Aversa, per tutta la durata delle festività.

Tra i doni da poter scegliere per questa giusta causa: addobbi natalizi realizzati con lana cardata realizzati in 3d da Graffiti-stampa, la cioccolata e i panettoni assortiti di Gay Odin, una selezione di vini delle cantine Zampino e perfino una box alimentare di Eccellenze Campane. Arte Terapia al Pausilipon grazie al Natale solidale di Genitori Insieme.

«In fase di trapianto di midollo osseo – racconta Fiorella Di Fiore, presidente dell’associazione Genitori Insieme – i bambini che devono sottoporsi all’intervento e le loro mamme sono relegati per 40 giorni in camere sterili, perché durante il trapianto il bambino è in forte stato di aplasia. Le regole da seguire sono tante e vanno in qualche modo a inficiare sulla psicologia del bambino. Attraverso l’arte terapia le psicologhe si attivano per poter rendere più piacevole tale situazione di disagio».

È grazie all'operato dell'associazione se è stato possibile creare le prime camere sterili del Pausillipon e se oggi c’è la possibilità di eseguire a Napoli un trapianto di midollo con cellule staminali da cordone ombelicale.

Tante le attività ludico ricreative per portare un sorriso in corsia e i tantissimi i progetti messi in campo in trent'anni d'amore per i bambini.