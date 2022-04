Asl Napoli 1 Centro e Federfarma insieme per screening oncologici

L’Asl Napoli 1 Centro inserisce un’ulteriore tassello alle campagne di screening oncologico, nodo chiave per intercettare precocemente patologie che altrimenti possono avere esiti drammatici per la vita dei cittadini. Grazie ad un protocollo d’intesa siglato oggi con l’Associazione di categoria Federfarma Napoli si crea una nuova spinta nell’attività di educazione e di informazione sanitaria per quel che concerne il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Neoplasie che sono le più frequenti e per questo inserite nei livelli essenziali di assistenza. Anche questa nuova iniziativa nasce con la volontà di dare seguito all’indirizzo del presidente De Luca nell’ambito della campagna “Mi voglio bene”, messa in campo dalla Regione Campania per sostenere la prevenzione e offrire un'assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita a donne e uomini residenti e domiciliati nelle cinque province campane.

Le farmacie convenzionate appartenenti a Federfarma Napoli diventano dunque fondamentali nel coadiuvare le attività dell’Asl Napoli 1 Centro nell’informazione e nell’arruolamento dei cittadini ai programmi di screening. «Un protocollo d’intesa che ci aiuterà ad incrementare ancor più la nostra offerta per quel che riguarda gli screening oncologici - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - attraverso la capillarità delle farmacie di comunità convenzionate e anche grazie al rapporto fiduciario che esiste tra quest’ultime con i cittadini. Con questa collaborazione auspichiamo di raggiungere il maggior numero di persone che rientrano nelle fasce di età previste dallo screening, finalizzando questo nostro ulteriore sforzo ad intercettare quei casi che normalmente non hanno alcun sintomo né segno clinico di malattia. Puntiamo insomma ad interventi terapeutici tempestivi che riducono la mortalità o i disturbi legati alla malattia e gli effetti dannosi dei trattamenti somministrati in una fase di malattia avanzata».

In particolare, le farmacie di comunità convenzionate proporranno ai cittadini arruolabili l’adesione agli screening e prenoteranno direttamente attraverso il Cup gli appuntamenti per lo screening del tumore della mammella o del tumore e della cervice uterina. Le visite saranno calendarizzate nei Distretti sanitari di base dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha già provveduto a potenziare l’offerta. I centri sono infatti aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; e il sabato delle 9.00 alle 13.00. Ancor più capillare l’offerta dedicata allo screening del tumore del colon retto, per il quale - al di là delle numerose iniziative già portate avanti dalla Asl Napoli 1 Centro - saranno direttamente le farmacie a consegnare gratuitamente i contenitori ai cittadini che, prelevato il campione, lo riporteranno in farmacia. A loro volta, le farmacie provvederanno a consegnare i campioni al laboratorio di riferimento dell’ASL che provvederà ad analizzarli.

«Quest’ulteriore collaborazione ci consentirà di intercettare un numero crescente di neoplasie sul nascere o in fase precoce, cambiando radicalmente in meglio la salute dei nostri utenti», sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva. Ma a che età è bene sottoporsi ad un controllo? Lo chiarisce la dottoressa Tiziana Spinosa, responsabile per gli screening oncologici dell’Asl Napoli 1 Centro. «Per il tumore della cervice uterina il controllo riguarda le donne dai 25 ai 64 anni. In particolare, dai 25 ai 30 anni si procede con un pap test ogni 3 anni; mentre dai 30 ai 64 anni serve l’hpv test ogni 5 anni». Diverse le tempistiche di screening per il tumore della mammella e del colon retto. «Nel primo caso, i controlli riguardano le donne dai 45 ai 69 anni, si procede con una mammografia bilaterale ogni 2 anni. Per il colon retto l’esame del sangue occulto va fatto una volta ogni 2 anni tra i 50 e i 74 anni di età, indipendentemente che a farlo siano gli uomini o le donne».

«Con la fine della pandemia - commenta Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli - si può tornare finalmente a fare quella necessaria prevenzione che giocoforza è stata un pò trascurata in questi ultimi due anni. L’impegno appena sottoscritto con l’Asl Napoli 1 Centro rappresenta un importante momento di riconoscimento della rilevanza che le attività della “farmacia dei servizi” possono assumere nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e salute delle Aziende Sanitarie, nella fattispecie, consentendo ai cittadini, attraverso la farmacia sotto casa, di poter accedere agli esami necessari per lo screening per il cancro del colon retto, della cervice uterina o al seno, prenotando una mammografia. Anche durante la pandemia - prosegue Iorio - le farmacie hanno dato un grande contributo alla campagna vaccinale grazie al coordinamento sinergico della Asl Napoli 1 Centro.

Nel garantire il massimo impegno per il successo di questa iniziativa, auspico siano sempre maggiori le occasioni di collaborazione con le Asl napoletane per iniziative che possano “snellire”, attraverso le farmacie, l’accesso a servizi ed iniziative di prevenzione per i cittadini, in linea con la farmacia dei servizi». A sottolineare l’importanza dell’adesione agli screening è infine il direttore sanitario aziendale dell’Asl Napoli 1 Centro Maria Corvino: «Scegliere di aderire al circuito screening significa entrare in un percorso strutturato e gratuito, che consente ai cittadini di essere sicuri e seguiti nel caso venga individuato un problema. Il circuito screening dell’sl Napoli 1 Centro è infatti collegato al Gruppo di lavoro multidisciplinare della rete oncologica Campana, che consente di realizzare una presa in carico globale efficace ed efficiente e di azzerare i tempi di attesa».