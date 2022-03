«Essere Assistente Sociale oggi», seminario a Napoli

«Essere Assistente Sociale oggi: dalla teoria alla pratica tra deontologia e metodologia» è il tema di un seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania e rivolto esclusivamente agli Assistenti Sociali nuovi iscritti per il biennio 2021/2022 in occasione del ritiro dei tesserini dell'Ordine. Il meeting si svolgerà in presenza martedì 22 marzo 2022, dalle 9 alle 14, nell'Auditorium Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, capienza massima 360 persone. La registrazione dei partecipanti è fissata dalle 8,30 alle 9,30.

Le relazioni sono affidate a Gilda Panico, presidente del CROAS Campania (Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali); ad Erika Tognaccini, consigliere CNOAS; a Sofia Lanzavecchia, consigliere CNOAS, a Diego Claudio Esposito, Revisore Unico dei Conti CROAS Campania, a Massimo Corrado, vicepresidente CROAS Campania; ad Alessio Ruggiero, consigliere segretario CROAS Campania, ed a Maria Gabriella Iermano, consigliere CROAS Campania. Chiusura dei lavori e saluti finali della presidente Gilda Panico. Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti formativi e tre deontologici.