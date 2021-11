Napoli, l'Associazione Durante alle scuole: «Partecipate al concorso per ricordare Annalisa»

L'associazione Annalisa Durante lancia un appello a tutte le scuole italiane e chiede: «Partecipate al concorso Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della memoria». L'iniziativa è stata promossa dall’associazione in collaborazione con la Fondazione Polis ed il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania del Ministero dell’Istruzione, in vista delle celebrazioni della III Edizione del Premio Nazionale che si terrà il 19 febbraio 2022.



Il Concorso è aperto a studenti di tutta Italia frequentanti la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo e secondo grado, che potranno candidare elaborati di tipo letterario (articoli, saggi, racconti e poesie) o di tipo artistico (disegni, dipinti, sculture, fotografie, video, app, podcast, pagine web, musiche, canzoni, collages ed ogni altra forma artistica realizzata con qualunque strumento o tecnica), ispirandosi alla storia di Annalisa Durante e alle iniziative sorte in suo nome.



Il modulo di domanda e l’elaborato proposto dovranno essere inviati dalla scuola di appartenenza a mezzo PEC all’indirizzo associazionedurante@pec.it tra il 20/09/2021 ed il 20/12/2021. I dirigenti scolastici hanno quindi il tempo per promuovere il Concorso nei primi consigli di inizio anno scolastico.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo e-mail info@annalisadurante.it. Nel bando, inoltre, sono indicati i link a cui accedere per visualizzare centinaia di materiali video e fotografici sull’argomento.