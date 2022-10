Ragazzi down in azienda, l’associazione Più organizza una raccolta fondi

L'apericena è domani 25 ottobre dalle ore 18:30, al Gold Tower hotel, via Brecce a Sant'Erasmo 185.

“Il Mondo che vorrei” è la charity night organizzata dall'associazione Più con il patrocinio del Gruppo giovani imprenditori dell’Unione industriali di Napoli.

L'obiettivo è di raccogliere fondi per sostenere il progetto che prevede uno stage lavorativo presso alcune imprese campane. Si raccoglieranno risorse per organizzare i transfer dei ragazzi durante i sei mesi di tirocinio.

L'associazione Più, nata i primi di Dicembre, è alla seconda fase del progetto Cromosoma 21. L'iniziativa vede l'inserimento dei ragazzi con sindrome di down, nel frattempo formati, nelle aziende che hanno aderito, tra queste: Unione industriali Napoli, Rdr, Alilauro, Selda service, Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti, Varriale rappresentanze.

Ospiti speciali della serata sono i sei ragazzi, che da Novembre saranno pronti per l'ingresso in azienda per svolgere il tirocinio.

«Sono grata a ogni singola persona che mi affianca nella crescita di questo importante progetto. Il mio grazie va ai sei ragazzi, la fondazione Antoniano, le aziende che hanno animato la formazione, l’Unione industriali di Napoli, il mio Gruppo giovani»: così Carla Recupito, presidente dell’associazione. «Sono molto felice ed emozionata, faremo con questi ragazzi grandi cose, è solo l'inizio, i ragazzi lo meritano sono meravigliosi e le aziende ne hanno davvero bisogno. Loro saranno quel valore di competitività vincente per le aziende che li prenderanno».