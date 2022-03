All'associazione Spaziodonna l'evento conclusivo del progetto «Verso nuovi orizzonti»

Martedì 8 marzo alle 18.00 si terrà, presso la sede dell’associazione Spaziodonna in via G. Quagliariello, il convegno conclusivo del progetto «Verso nuovi orizzonti» realizzato a partire dall’avviso pubblico s.v.o.l.t.e. (superare la violenza con orientamento lavoro tirocini esperienze formative) e portato avanti in partenariato tra il piano di zona Ambito Sa5, l’associazione Spaziodonna e Formamentis srl ente di formazione.

Il convegno ha come obiettivo quello di condividere i risultati raggiunti e le buone pratiche emerse in questi tre anni di progetto. Il percorso ideato si inserisce nel quadro delle iniziative per le pari opportunità, promosse per il raggiungimento del benessere psicofisico di ogni donna al di là di ogni forma di discriminazione. L’intervento si rivolgeva a donne già prese in carico dal Centro Antiviolenza Linearosa di Spaziodonna per percorsi di emancipazione dalla violenza, integrando questi ultimi con un iter incentrato sul riconoscimento del proprio valore e sullo sviluppo di un maggior senso di autoefficacia; per tale motivo, obiettivo principale, è stato quello di offrire strumenti e tecniche finalizzate all’accrescimento della propria persona in termini di emancipazione attiva, autorealizzazione, responsabilizzazione, autonomia, potere decisionale, sviluppo della propria autostima e riconoscimento delle potenzialità.

Interverranno per presentare i risultati del progetto e per discutere della violenza economica e delle strategie per superarla, l’sssessora alle Politiche Sociali Paola De Roberto; Antonino Di Domenico, dirigente Asl, già direttore settore Politiche Sociali; Simona De Simone, coordinatrice del progetto e operatrice Cav Linearosa; Noemi Napoli Fmts Lavoro - responsabile nazionale area servizi e Politiche Attive del lavoro; Fernanda Fiandaca, direttrice Filiale Salerno Banca d'Italia; Claudia Petraglia, consigliere nazionale del Notariato; Simona Pagano, responsabile coordinamento donne Cisl Salerno.