Assunta Pacifico, serata di beneficenza a Palazzo Caracciolo per i bambini del Santobono

L'anno 2021 è stato pieno di soddisfazioni per Assunta Pacifico, «‘A figlia d’’o Marenaro»: la «Regina di Napoli», così soprannominata dai suoi fan, ha ricevuto un riconoscimento da Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania per essere un'imprenditrice esemplare e testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore, una mobilitazione di solidarietà con la quale le imprenditrici agricole della Coldiretti stanno raccogliendo fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternità e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan.

L'imprenditrice partenopea è da sempre attenta alla beneficenza: il prossimo 21 dicembre, infatti, a Palazzo Caracciolo alle ore 19.00, si terrà una serata a scopo benefico in cui sarà presentato il calendario 2022 «Napule è ‘nu regno antico, ‘nu regno ‘e mare», ispirato all'arte di Caravaggio e in generale al Barocco a Napoli, e dedicato ai mitili, resi gioiello da un lavoro di riciclo creativo, al fine di raccogliere fondi per i bambini del Santobono Pausilipon. Le persone potranno acquistare il calendario anche presso il ristorante in Via Foria 182.