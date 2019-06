Astroni riserva naturale dello Stato, successo nel segno della legalità

Lunedì 3 Giugno 2019, 16:03

Successo per la 20esima edizione di “Una giornata al parco degli Astroni riserva naturale dello Stato”, organizzata da L’Osservatorio Flegreo diretto dall’avvocato Claudio Ciotola. «La legalità è nelle piccole azioni quotidiane, quelle ordinarie, quelle rispettose del prossimo, di se stessi e del bene comune, quello che facciamo oggi, qui, è proprio dare una dimostrazione di legalità, rispettare un luogo pubblico e chi lo vive, e valorizzarlo, con le rose, noi dobbiamo essere una spina nel fiaco a tutte le mafie» ha detto nel corso della manifestazione Don Antonio Coluccia«L’idea della rosa è significativa perché, come di un bambino, se vogliamo che cresca bene, bisogna prendersene cura. I bambini sono il nostro futuro e vedere che già da piccoli manifestano atteggiamenti criminali, ci porta ad essere più presenti nelle scuole, cercando un dialogo con i genitori, la famiglia, infatti, è la fucina di quella classe dirigente che domani guiderà il nostro Paese. Prendiamocene cura» è l'appello del Brigadiere Capo Giuseppe Simeone, dell’associazione nazionale Carabinieri, che ha accettato l’invito alla manifestazione come l’Olimpo Sporting Club, con gli allievi impegnati nelle dimostrazioni di Taekwondo, a cura del Maestro Antonio Sanges; e ancora, Luigi Cuomo, presidente di SOS impresa. Don Mariano, parroco della Parrocchia di B.V.M. Immacolata, S. Raffaele A. e S. Giorgio Martire di Agnano ha celebrato la Messa in suffragio di Giovanni Varchetta, Mario Ciotola e la giovane Claudia, con cui si è aperta la manifestazione.L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, dell’amministrazione comunale partenopea, dalla IX Municipalità del Comune di Napoli e dell’Associazione Giornalisti Flegrei, e il sostegno mediatico del Roma, Radio Amore, il Corriere di Pianura e la Voce di Pianura, si è conclusa con una cerimonia di premiazione delle eccellenze che si sono contraddistinte sul territorio, e in collaborazione con i giornalisti flegrei il premio al Merito è stato consegnato all’Ispettore Giorgio Aprile, da poco in pensione, che nei suoi lunghi anni di servizio ha dato lustro alla Polizia lavorando sempre con dedizione, impegno e passione. Altro premio alla legalità a Don Antonio Coluccia, prete vocazionista che vive sotto scorta perché combatte tutte le mafie. Don Antonio non si ferma davanti a nulla, a Roma ha preso un bene confiscato alla banda della magliana e ha fatto nascera la casa di Don Giustino, un centro di accoglienza per giovani vittime delle droge e delle mafie.