«Autismo Fuori dal Silenzio», Unicredit dona un pullmino alla onlus paganese

Lunedì 5 Novembre 2018, 21:44

L'istituto bancario UniCredit di Salerno dona un pullmino alla onlus «Autismo Fuori dal Silenzio».E’ stato consegnato nei giorni scorsi il nuovo pullmino alla onlus «Autismo Fuori dal Silenzio», associazione nata nel 2012 dalla volontà di genitori di bambini autistici con lo scopo di sensibilizzare sul tema ed agevolare l’integrazione dei ragazzi affetti da autismo nei contesti di vita quotidiana sul territorio di Salerno e provincia.Alla cerimonia di consegna del pulmino erano presenti il direttivo, i soci e i volontari della onlus paganese oltre a Giovanni Cercola, socio onorario ed amministratore della "F.lli Cercola SAS", e Luigi Brandolani, area manager retail Salerno di UniCredit.L'intervento di UniCredit è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Carta Etica”, avviato dalla banca a settembre 2005. Grazie al progetto “Carta Etica” di UniCredit ha già sostenuto più di 650 progetti di utilità sociale a livello locale e nazionale in favore di fasce deboli della popolazione ed in risposta ai bisogni delle comunità in cui opera.«Oggi per noi è un grande giorno, un regalo fatto col cuore a tutti i nostri bambini, un momento di ineccepibile bontà e sensibilità da parte di chi non vive il nostro disagio in prima persona, ma in prima persona si è palesato al nostro fianco - ​ha affermato Alfonso D'Angelo, presidente della «Autismo Fuori dal Silenzio» - Il nostro più sincero ringraziamento va ad UniCredit. Grazie dai nostri bambini che con i loro occhi ridenti potranno esprimere la loro felicità e grazie dalle loro famiglie».