Autismo, la Giunta della Campania approva il percorso diagnostico terapeutico assistenziale

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi il «Percorso diagnostico terapeutico assistenziale» (Pdta) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva.

Il documento si basa sulle principali e più aggiornate linee guida e linee di indirizzo nazionali e internazionali ed è finalizzato a garantire ad ogni assistito un percorso assistenziale-riabilitativo ottimale, con l'individuazione di interventi personalizzati e adattati all'età del bambino, al suo sviluppo e alle sue competenze cognitive e relazionali.

In quest'ottica un ruolo cruciale è svolto dai Nuclei operativi territoriali, equipe multidisciplinari la cui presenza in ogni Asl è prevista in numero proporzionale al bacino di utenza.