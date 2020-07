Avvocati-Confartigianato: protocollo per sostegno a chi è in difficoltà finanziaria

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli nella persona del suo presidente Antonio Tafuri, unitamente all’Organismo di composizione della crisi, e la Confartigianato rappresentata dal presidente Enrico Inferrera, hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa per offrire opportunità di sostegno a persone e piccoli imprenditori in difficoltà finanziarie. Ordine e Organismo promuoveranno la conoscenza concreta della procedura del sovra indebitamento attraverso l’organizzazione di eventi e dibattiti che coinvolgeranno la Confartigianato. Obiettivo del protocollo è dunque quello di favorire e creare le condizioni affinchè chiunque abbia problematiche da sovra indebitamento, possa acquisire le corrette informazioni a mezzo dello sportello istituito dalla Confartigianato per una valutazione delle concrete possibilità di accedere alle procedure previste dalla legge 3/2012. Referenti per il monitoraggio del protocollo sono stati nominati Sergio Longhi per il Coa e Amedeo Amarante per la Federazione artigianato.



«L’Organismo di composizione della crisi illustrerà ai debitori le concrete possibilità di accedere alle procedure da sovra indebitamento. A tutti i richiedenti – ha spiegato Antonio Tafuri presidente del COA – sottoporremo un questionario atto ad assumere gli elementi minimi indispensabili ai fini di una valutazione sulla eleggibilità della posizione e sul buon esito della pratica. I debitori interessati sono una platea numerosa, riteniamo dunque necessario sensibilizzare l’utenza sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte dal nostro Organismo”. Enrico Inferrera, presidente della Federazione artigianato ha precisato che “la funzione dell’Organismo di composizione della crisi è di particolare rilevanza nell’attuale contesto economico, caratterizzato da frequenti situazioni di criticità nel far fronte alle obbligazioni assunte da parte di professionisti e piccole imprese, e soprattutto da consumatori e famiglie che versano in situazioni molto difficili». © RIPRODUZIONE RISERVATA