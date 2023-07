Avvocati napoletani in prima fila al party di beneficenza a Varcaturo

Presente anche il Foro di Napoli, con il presidente Troianiello e i consiglieri Valentino, Carini, Palombi, Aprea, Prisco e Sedu, alla serata organizzata dal Sindacato forense puteolano e dall’Associazione avvocati “Enrico De Nicola”, con il patrocinio morale del Consolato della Repubblica democratica del Congo: avvocati, politici e istituzioni locali si sono ritrovati al “Livingston eventi Varca d’oro” di Varcaturo per la presentazione del “Charity party Obiettivo 16”. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla “Panzi foundation”, presieduta dal premio Nobel per la pace Denis Mukwege:

«L’Ordine degli avvocati di Napoli – ha detto il presidente Immacolata Troianiello – è sempre in prima fila per iniziative di solidarietà e beneficenza, ringrazio i tanti colleghi che hanno aderito e che si adoperano all’organizzazione di programmi umanitari.

Il cuore e l’anima degli avvocati napoletani emerge nei momenti di difficoltà e con l’incondizionata azione di sostegno alle persone che hanno bisogno di aiuto».