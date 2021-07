Avvocati e solidarietà: con «Toghe d'Estate» corsi di formazione per giovani a rischio

Festa e fini benefici. Con Toghe d’estate 2021è tornata la solidarietà al Noah Mediterranean Beach per una serata di beneficenza, divertimento e buona musica che è ormai un appuntamento fisso di inizio luglio. Dallo stabilimento balneare di Viale Sibilla gli avvocati dell’Unione giovani penalisti di Napoli, dall’International Lawyers Associations e dalla Federazione medie e piccole imprese hanno concluso l’anno sociale ed hanno raccolto fondi per l’acquisto di un corso di formazione professionale destinato ai giovani a rischio devianza del territorio napoletano.

È stata l’occasione sia per chiudere l’anno sociale in una quasi ritrovata normalità sia per offrire percorsi professionali ai giovani della nostra città, accolti da una fondazione partenopea, scrivono in una nota gli avvocati Gennaro Demetrio Paipais, presidente dell’unione giovani penalisti, Alessio Savarese, presidente dell’international lawyers associations e Marco Romano, della Federazione medie e piccole imprese.

L’evento è stato organizzato in partnership con associazioni forensi, culturali e studentesche.

Ad accogliere gli invitati, oltre a Paipais, Savarese e Romano, c’erano gli avvocati Raffaele Torrese, del Centro Studi Calamandrei, di Comunicare Liberi, Rosita Saporito della Camera Minorile di Torre Annunziata, Giuseppina De Rosa ed Andrea De Felice, Antonella Botta ed Ilaria Narrante, di StudentiGiurisprudenza.it ed i responsabili dell’evento Fabio Costigliola, Fabrizio Vezzi e Roberto Barile.

Tra gli ospiti, l’attrice Angela Bertamino, il comico di made in sud Antonio D’Aulisio, il calciatore Ciro Caruso, i consiglieri dell’ordine degli avvocati di Napoli, Giacomo Iacomino, Antonio Valentino, il presidente ed il segretario della Camera Penale di Napoli, Marco Campora e Angelo Mastrocola, il componente dell’Organismo Congressuale Forense, Armando Rossi, il presidente dell’unione giovani penalisti di Nola, Alfonso di Palma, la presidente di Giuridicamente, Giovanna Russo, il dottor Umberto Frattini, gli avvocati Sergio Pisani, Federica Valoroso, Francesca Castaldo, Gabriella de Luca, Paola Fiocco, Mariarosaria Selvaggio, Raffaele Albolino, Elisabetta Riccardo, Maria Vittoria Ruotolo, Maria Imbimbo, Maria Grazia Franzese, Valentina Forti, Iolanda Matrullo, Alberta Pietrantuono, Antonella Pedata, Fiorita Luciano, Stella Lombardi, la dottoressa Ada Attardi, il consigliere di Ateneo ed i consiglieri del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, Riccardo Loffredo, Federica Morena, Pasquale Abbatiello, Gaia Montagna, Anna Tagliaferri, Mena Di Martino.