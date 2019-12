Babbo Natale dalla Us Navy all'ospedale Santobono

Babbo Natale e membri della Us Navy di Napoli, tra cui il Quintetto di ottoni della banda delle forze navali statunitensi in Europa, hanno distribuito regali e portato musica e allegria ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santabono. Un appuntamento ormai tradizionale, che si ripete ogni anno con protagonisti i volontari della Nsa Community che cercano così di regalare qualche momento di spensieratezza ai bimbi ricoverati in ospedale. Ultimo aggiornamento: 15:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA