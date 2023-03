Balato e Save The Chidren: ecco l'iniziativa per i bambini in difficoltà

Non solo moda e tendenze: Balato, il brand di hair styling fondato da Mariano Balato, è da sempre attento al sociale e soprattutto al mondo dei più piccoli tra gli sfortunati, come testimonia la lettera di ringraziamento ricevuta oggi dal Ceo dell’azienda direttamente dalla direzione generale della prestigiosa associazione internazionale Save The Children. Anche nel 2022, come già negli anni precedenti a partire dal 2016, Balato ha stanziato l’intero ricavato della vendita dello shampoo Rebecca in favore di Save The Children, un’iniziativa che ha riscosso anche grande successo tra le numerose clienti dei vari negozi del brand in Campania ma anche di quante acquistano i prodotti a marchio Balato online.

Una scelta non casuale visto che il prodotto in questione è uno shampoo ultra delicato creato con amore appositamente per le bambine: la sua formula antilacrima ed i suoi principi attivi emollienti (aloe vera, estratto d’avena e di mela, calendula e camomilla) evitano qualsiasi tipo di irritazione.

Grazie al sostegno a distanza, Balato e le sue clienti hanno quindi contribuito ad aiutare migliaia di bambini in Egitto, per i quali si sta cercando tutti insieme di costruire un futuro migliore, così come in Ucraina. «Caro Mariano – recita infatti la lettera firmato dal direttore generale Valerio Neri - averti accanto in questo anno è stato il regalo più bello che potessi fare al bambino che sostieni e a tanti altri bimbi della sua comunità. Il tuo supporto costante permette loro di costruire giorno per giorno la vita che desiderano. Non potremo mai ringraziarti abbastanza».

Forte del successo ottenuto, quindi Balato ha deciso di riproporre l’iniziativa anche per tutto il 2023, certo che le sue fedelissime di tutta Italia e non solo continueranno a sostenere insieme a lui ed a tutti i suoi affiliati la battaglia di Save The Children. Balato, del resto, è un brand dinamico con una costante attenzione al mondo dei giovani, per i quali peraltro crea opportunità lavorative, a distanza e non. «Abbiamo cambiato e cambieremo – spiega Mariano Balato - il futuro di tanti giovani che grazie a noi hanno trovato un lavoro stabile e gratificante: ad oggi contiamo circa 100 dipendenti, il 50% dei quali sono già capofamiglia a riprova del fatto che la nostra azienda è percepita dai suoi stessi dipendenti come sicura. Non a caso, investiamo molto anche sulla crescita del nostro personale con percorsi di formazione continua».