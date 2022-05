La Battaglia di Andrea, quasi 50 nuclei familiari sostenuti dalla onlus di Afragola

Continua la distribuzione dei beni di prima necessità per gli indigenti di Afragola da parte dell'associazione «La Battaglia di Andrea».

«Ogni mese cerchiamo di aiutare il maggior numero di famiglie possibile - dichiara Asia Maraucci, presidente dell'associazione - Tutto ciò é possibile grazie al progetto “Condivido per non Sprecare”, nato dalla collaborazione tra Caritas Diocesana, Ambiente Solidale Cooperativa Sociale e il Cair, che ci hanno dato la possibilità di renderci utili per le famiglie indigenti della nostra città, Afragola.»

« Tra famiglie fisse e saltuarie abbiamo superato i cinquanta nuclei ogni mese - conclude - noi ce la mettiamo tutta, sperando di avere sempre la forza.»