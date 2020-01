Arriva la Befana per i bambini prematuri del Policlinico Vanvitelli di Napoli

«Un'occasione per festeggiare tutti i nati del polo materno infantile, ad iniziare dai prematuri della Tin (terapia intensiva neonatale) che hanno bisogno di una attenzione particolare. Il numero dei nati è in crescita rispetto all'anno precedente e l’assistenza che offriamo è puntuale e di qualità». Così, il professore Nicola Colacurci, direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell’azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli salutando tutti gli intervenuti alla Befana del prematuro.

Una festa alla presenza di quattro testimonial che hanno raccolto con entusiasmo l’invito a donare sorrisi e calze. Antonietta Di Martino (campionessa di salto in alto); Pippo Pelo, conduttore-speaker di Radio KissKiss; Valentina Stella e Sal da Vinci (cantante e attore) hanno letteralmente catalizzato l’attenzione dei presenti supportando l’attività di una Unità straordinaria e dai numeri importanti.

«Un momento di festa, certo, ma che rappresenta l’occasione per ricordare il percorso nascita dell’azienda - spiega la dottoressa Maria Vittoria Montemurro, direttore sanitario aziendale - La terapia intensiva rappresenta uno step fondamentale per la vita del pretermine all’interno della quale opera personale altamente specializzato in grado di dare assistenza mirata e decisa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA