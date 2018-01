â€‹Befana solidale a Barra, mille giocattoli per i bambini africani

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:37

Questa volta la Befana non ha portato solo dolci e regali ma anche tanta solidarietà. L’Epifania è stata la giusta occasione per impegnarsi a favore del prossimo. È stato questo lo spirito dell’iniziativa organizzata a Barra, nella periferia orientale della città, con una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini che vivono nei villaggi più poveri dell’Africa.Tutto è partito molto spontaneamente, utilizzando il passaparola e anche la velocità dei social network. Una gara di amore che ha permesso di raccogliere oltre mille giocattoli donati esclusivamente da cittadini del quartiere di Napoli Est. Ad aver promosso la donazione è stata l’associazione “Cittadinanza attiva per Barra”, gruppo di volontari che da anni porta avanti battaglie per denunciare il degrado e l’abbandono della zona ma anche per coinvolgere i residenti e invogliarli a partecipare agli eventi che non mancano. Il mese scorso, in occasione delle festività natalizie, ad esempio, è stato organizzato un presepe vivente e un mercatino con tanti stand: una buona riuscita grazie ai numerosi partecipanti.In piazza Bisignano c’erano gli attivisti che hanno continuato a raccogliere i giocattoli. Questi saranno destinati ai bambini che vivono nel Benin e in Togo. A farli recapitare saranno le Povere Figlie della Visitazione di Maria, che proprio a Barra hanno la Casa Madre. Operano da diversi anni in Africa, in contesti particolarmente difficili dal punto di vista economico e socio-sanitario. Si tratta di insediamenti non urbanizzati, con un alto tasso di povertà assoluta, nei quali le suore portano assistenza, specie ai bambini, grazie alle case accoglienza in cui si occupano di scolarizzazione, educazione e formazione dei più piccoli.Il gruppo di Suore, guidato da Madre Pasqualina Pignatiello, ha mostrato ai cittadini i prodotti che realizzano i ragazzini africani: piccoli oggetti che saranno rivenduti e il cui ricavato viene reinvestito nei villaggi. I giocattoli, invece, saranno recapitati prossimamente insieme a medicinali, abbigliamento, alimenti e tutto il necessario per gli abitanti.L’evento ha saputo coinvolgere tantissime persone che hanno mostrato particolare attenzione alla causa. L’augurio per gli organizzatori, così come per i tanti partecipanti, è che l’impegno possa concentrarsi anche per altre iniziative sul quartiere.