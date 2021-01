Befana e tombola on line: tra compleanno, musica e solidarietà

Zona rossa e restrizioni in lockdown ci instradano verso nuovi intrattenimenti e innescano trovate creative per celebrare festività e ricorrenze. L’Epifania porta via le feste, ma non il desiderio di stare insieme: seppure a distanza, ci s’incontra on line e si chiacchiera, si ascolta musica, si “danno i numeri” e si spengono candeline.

È l’idea di una Befana riveduta e corretta che per il suo compleanno (che manco a dirlo cade il 6 gennaio) ha avuto Massimo Morgante, creativo e pubblicitario partenopeo con anni di esperienze lavorative vicine alla comunicazione per la musica, il clubbing e la radiofonia.

Così ha deciso di regalarsi «una video-tombolata musicale e solidale», come lui stesso l’ha raccontata, ricca di premi “sonanti” con cui brindare e ballare.

E spiega che per rispettare le tradizioni e sentirci vicini seppur “distanziati”, per divertirci insieme e fare al contempo un gesto solidale propone una versione rivisitata del gioco natalizio per eccellenza.

«Ho acquistato circa 9000 cd e grazie all'idea di Roberta Penta De Vera D'Aragona ho deciso di organizzare questa “tombola online”. I premi? Prosecco & cd: magnum di bollicine e tanti pacchi da 150 a 10 cd a sorpresa o a scelta di generi musicali tra pop, rock, hip hop, ‘70, jazz, classica o colonne sonore. Partecipare è semplice: una quota di 10 euro per tre cartelle fornite tramite foto in email o whatsapp. Parte del ricavato verrà destinato a “La Casa di Matteo” www.lacasadimatteo.it comunità socio-sanitaria per bambini e neonati in stato di adozione o affido affetti da patologie ad alta complessità assistenziale. Via Zoom cinque turni di tombolata a partire dalle 16.00, alla fine dei quali verrà stilata la classifica, in base alla quale verranno assegnati i premi. Ci si può iscrivere fino alle 14.00 dell’Epifania, ovvero due ore prima dell’inizio, contattando il 3896868162 oppure massimo@volumeet.com».



