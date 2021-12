Beneficenza e borse di studio, l'evento del Centro Studi Piero Calamandrei e altre associazioni a Napoli

Borse di studio agli allievi più meritevoli, per valorizzare lo sforzo di chi punta ad una crescita professionale al servizio degli altri. È stato questo lo spirito dell’iniziativa, a sfondo di beneficenza, organizzata da associazioni professionali - tra giuristi e imprenditori - per salutare il 2021 e dare inizio a un nuovo anno all’insegna delle competenze e della formazione. Un evento suggellato da una cena a sfondo benefico, fortemente voluto dal Centro Studi Piero Calamandrei e le Associazioni Federazione Piccole e Medie Imprese, Comunicare Liberi, Elsa Napoli, International Lawyers Association, Lepore International Law Firm, Lista Scuola Forense Events, Camera Minorile Torre Annunziata patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

Un evento giunto ormai alla quarta edizione, fondato sulla possibilità di selezionare profili di borsisti in vista di concorsi e esami professionali che si terranno nei prossimi mesi (nelle discipline giuridiche e nella pubblica amministrazione.

«Siamo davvero felici di poter realizzare il sogno di tanti studenti, donare borse di studio per consentire loro di formarsi e continuare gli studi. Nonostante l’ostacolo della pandemia, la formazione e la beneficenza non si fermano. Un ringraziamento particolare a tutte le realtà associative che hanno aderito a questo bellissimo progetto. Speriamo di svolgere l’evento aperto a tutti in tempi migliori con l’auspicio di ritornare presto alla normalità. Tanti auguri di buone festività natalizie» dichiara l’avvocato Alessio Savarese, titolare dello Studio Legale Savarese e Direttore scientifico del Centro Studi Piero Calamandrei.