«Benvenuti al Rione Sanità», Sabrina Ferilli incontra le donne del quartiere

Il Rione Sanità da ben 5 anni ospita la rassegna artistica “Benvenuti al Rione Sanità”, nata dalla sinergia tra la Fondazione di Comunità San Gennaro e Alessandro Siani. L'edizione 2019 è stata resa possibile grazie al contributo di Unipol Sai.“Benvenuti al Rione Sanità” è una rassegna di eventi culturali, visite guidate, concerti, spettacoli, animazione per i piccoli e offerte culinarie delle eccellenze del territorio. L’iniziativa ricorre nella prima settimana di luglio, periodo che coincide con l’antica Festa del Monacone. È un’occasione per “riaprire” il Rione al resto della città e un’opportunità per “donarlo” alla Comunità, rafforzando l’identità di chi lo vive tutti i giorni.L’attesa che l’evento genera negli abitanti del Rione e nelle persone che da tempo seguono gli eventi della Fondazione di Comunità San Gennaro, la presenza di quanti hanno preso parte agli eventi, la sinergia creata in questi anni ci spinge a credere in questo progetto, considerato ormai un appuntamento da non perdere.Vogliamo continuare a saturare il Rione con la Cultura, con l’Arte e con la Musica, per dare alle nuove generazioni un futuro con nuovi orizzonti di senso e nuove opportunità di crescita. Vogliamo investire nei sogni dei giovani e, insieme a loro, continuare ad “In-Ludere”, a giocare contro. Sfidando la logica del “Non cambierà mai niente!” che relega gran parte di Napoli ad un campo di battaglia, ad una continua lotta tra i deboli e i forti, tra “miseria e nobiltà” – avrebbe detto Totò.Giunta alla sua V edizione, quest’anno si è deciso dare spazio ad esibizioni in siti e palazzi storici lungo il percorso che va da via Sanità a via dei Vergini. Un mese di sorprese, persi tra i vicoli del quartiere più suggestivo della città, lasciandoci ancora una volta sorprendere dalla meraviglia nascosta.Nelle edizioni passate hanno partecipato agli eventi oltre 40.000 ospiti.3 luglio ore 18.30SABRINA FERILLI INCONTRA IL RIONE SANITÀSabrina Ferilli è attesa in via Arena della Sanità dove troverà ad accoglierla l'associazione delle "Donne guerriere" che la accompagneranno nella Basilica di S. Maria della Sanità.Il quartiere, le associazioni, le cooperative e gli abitanti del quartiere attenderanno Sabrina in Basilica dove avrà luogo un incontro moderato da Miryam Cuomo, giovane guida del rione Sanità.Sabrina avrà l'occasione di raccontarsi e di assistere ad alcuni monologhi dello spettacolo "Mater" del Sanitàrt.L'incontro continuerà nel chiostro della Basilica dove si darà l'opportunità alla nostra ospite di confrontarsi e dialogare con le donne e i ragazzi del quartiere.Sarà un'occasione preziosa per tutto il quartiere per mostrare con orgoglio le bellezze della nostra terra.20 e 21 luglio ore 20.30QUARTIERE SANITA’“TUR DE VASC”a cura del NUOVO TEATRO SANITA’.3 turni da 20 partecipanti 20:00/20:30/21:00Spettacolo site-specific e itinerante che introduce gli spettatori nel ventre del Rione Sanità, per scoprire ciò che avviene all'interno di tre bassi, vasci, tipiche abitazione del luogo, praticamente su strada, palcoscenici reali che restituiscono vita, storie, atmosfere, emozioni. La vita che diviene teatro, il teatro che si fa vita reale, tra forti sensazioni e colpi di scena. Nuovo Teatro Sanità è l'associazione che da anni si occupa di attività teatrale all'interno del Rione Sanità in uno dei luoghi messi a disposizione del territorio e a cuo è stata data una nuova vita: spettacoli, laboratori, una fucina di talenti, arte e creatività che ha varcato i confini della città per portare anche altrove la bravura dei tanti giovani che ormai vi si formano costantemente. Ma anche un collettivo che vanta numerose collaborazioni e riconoscimenti che hanno fatto sì che in migliaia di spettatori abbiano ammirato gli spettacoli messi in scena da Nts.23 Luglio ORE 21.00CIMITERO DELLE FONTANELLE“ARS NOVA NAPOLI CONCERTO”La dimensione dal vivo è quella che meglio esprime il potenziale performativo degli Ars Nova Napoli, band che potremmo definire esempio di contaminazione musicale, che da realtà "busker" si avvia ad una nuova fase, più matura e consapevole. A dieci anni dalla nascita del gruppo è stato pubblicato il 24 Maggio per l'etichetta Apogeo Records il nuovo album, “E senza acqua la terra more”,su CD e su tutte le piattaforme digitali. Il secondo lavoro in studio della giovane ensemble raccoglie la ricerca musicale degli ultimi due anni, culminata per la prima volta nella realizzazione di inediti.ARS NOVAArs Nova Napoli nascono nel 2009. Calcano piazze, vicoli, mercati e marciapiedi di tutta Italia e prendono parte ad importanti eventi e festival tra Francia, Spagna, Grecia e Svizzera. Il gruppo esegue un repertorio vario, aperto alle molteplici sonorità del sud e non solo. Per la televisione collaborano a diversi programmi come "Sereno Variabile", "Linea Blu", “L'Infedele" e a “On the Road”. A Dicembre 2018 la band entra in studio per registrare “E senza acqua la terra more” il nuovo album in uscita Venerdì 24 Maggio sotto etichetta Apogeo Records.