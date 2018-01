Biagio Izzo e Rocio Morales consegnano doni per i bimbi della terapia intensiva neonatale del Policlinico di Napoli

Venerdì 5 Gennaio 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 13:52

Giornata di altruismo e solidarietà al primo Policlinico di Napoli. L’attore Biagio Izzo e l’attrice e modella spagnola Rocio Morales, hanno consegnato questa mattina al reparto di Terapia intensiva Neonatale dell’AOU Vanvitelli, diversi dolci e regali della befana ai bambini ricoverati nella struttura.«Anche io sono madre» dichiara la Morales «e so quanto è importante avere al proprio fianco professionisti pronti e preparati. Questa iniziativa è importantissima e sono stata subito felice di potervi prendere parte».Presenti tra l’altro anche il Rettore dell’Università Vanvitelli Giuseppe Paolisso, Maurizio Di Mauro, Direttore Generale dell'AOU Vanvitelli e la direttrice della Scuola Scarlatti Mariangela Marseglia che ha messo a disposizione dei più piccoli animatori, mascotte ed alcune scenografie a tema.«È fondamentale che nel nostro centro storico ci sia una struttura così importante» afferma Biagio Izzo. «Qui si aiutano bambini nati prematuri e l’assistenza in questi casi è vitale. Io faccio i miei auguri a tutti i genitori che sono qui con i propri figli anche perché sono in ottime mani».Nel corso della giornata poi, anche l’associazione “Il Bruco – Genitori bambini prematuri Onlus” è intervenuta con i suoi rappresentanti portando numerosi doni e calze ai giovani assistiti.