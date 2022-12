Napoli, nella biblioteca Annalisa la presentazione dei pacchi natalizi con i prodotti confiscati alla camorra

Mercoledì 14 Dicembre 2022, alle ore 10:30, presso la Biblioteca a porte aperte «Annalisa Durante» di Napoli, in via Vicaria Vecchia, 23, Forcella, la Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania terrà la presentazione dei pacchi natalizi con i prodotti realizzati dalle cooperative e dalle associazioni che operano sui beni confiscati alla criminalità organizzata, prodotti in esposizione all'interno de La Bottega dei sapori e dei saperi della legalità. Nel corso dell'evento Pol.i.s., insieme al Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, consegnerà il dono natalizio ai familiari delle vittime, che quest'anno sarà arricchito dal contributo offerto da Nefrocenter, società da sempre impegnata sul fronte sociale.

All'evento prenderanno parte don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campania, Carmela Rescigno, presidente della II Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Granata, presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, Giovanni Durante, papà di Annalisa, vittima innocente di camorra, Giuseppe Perna dell'Associazione «Annalisa Durante», copromotrice dell'evento, e i rappresentanti delle cooperative sociali e delle associazioni presenti sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Diretta streaming a cura di Radio Siani - La Radio della Legalità.​