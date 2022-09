In bici da Torino a Sorrento, la corsa anticancro del prof

«Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per sostenere la ricerca oncologica». Tutto, compresa una lunghissima pedalata in bicicletta. Più di mille chilometri, da Torino fino a Sorrento, percorsi in una settimana, incontrando nelle sette tappe il sostegno di istituzioni e cittadini: è l'impresa del professore Massimo Di Maio, 47enne di origine sorrentina dal 2014 direttore dell'Oncologia medica universitaria dell'ospedale Mauriziano di Torino. Di Maio è arrivato l'altro pomeriggio a Sorrento, accolto in piazza Lauro da un gruppo di amici ciclisti con il sindaco Massimo Coppola. «Da appassionato cicloamatore - racconta - è un obiettivo che mi ero prefissato da alcuni anni: volevo compiere questo viaggio tra il luogo dove vivo e lavoro e il territorio delle mie origini. Poi ho trasformatoe questa mia avventura sportiva a carattere personale in qualcosa di più importante».



Il professor Di Maio è nato e cresciuto in Costiera. Dopo il liceo classico a Castellammare e la laurea alla Federico II, per un paio d'anni ha lavorato a Rossano Calabro dove ha conosciuto la moglie, Antonietta, prima del trasferimento a Torino. Nel capoluogo piemontese la nomina al Mauriziano, un incarico che garantisce soddisfazioni importanti, ma che richiede un impegno continuo e costante. «Nella struttura che dirigo - spiega - ci occupiamo di ricerca oncologica a 360 gradi. In particolare ci soffermiamo su quelle patologie sulle quali le aziende farmaceutiche investono poco o nulla perché non garantiscono adeguato tornaconto economico». Ma i fondi disponibili non sono mai abbastanza per contrastare il cancro. Servono strumenti sempre più all'avanguardia e tecnologie innovative da mettere a disposizione dei ricercatori. «In questo senso - racconta - la pedalata Torino-Sorrento rappresenta una metafora del nostro impegno. Compiere un tragitto così lungo è faticoso, ma al tempo stesso un'esperienza entusiasmante. Così come avviene nella ricerca. Ci vuole passione e non bisogna avvilirsi di fronte alle difficoltà. È fondamentale avere fiducia: anche se il cancro fa ancora tante vittime, la ricerca fa progressi e ne farà ancora».



A Torino è l'intera struttura della Fondazione scientifica Mauriziana onlus che è impegnata nel raccogliere ed erogare fondi, finanziando progetti attentamente selezionati da un comitato scientifico composto da medici e ricercatori. Ora alle risorse raccolte dall'istituzione torinese si aggiungono quelle che arrivano grazie alla Torino-Sorrento. «Non abbiamo ancora cifre definitive anche perché l'iniziativa non si è conclusa - afferma Di Maio -. Sappiamo che sono già state donate diverse migliaia di euro, ma spero diventino ancora di più. L'Iban, IT70G0200801138000101990420, è quello della Fondazione che rimane sempre aperto, mentre la causale relativa alla mia traversata in bici è per l'Oncologia Torino Sorrento 2022». Conclusa la sua fatica il professor Di Maio si gode qualche giorno di relax nella sua terra d'origine insieme alla moglie, ritrovando amici e parenti. «Sorrento è bella come sempre e piena di turisti».