Bike School Napoli: prima scuola di ciclismo in città; corsi gratuiti per giovani svantaggiati

Nasce a Napoli la prima scuola di ciclismo riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. La Bike School Napoli è gestita dall’associazione sportiva dilettantistica Emmevi con Mario Fontana come direttore tecnico che opera sul territorio metropolitano da dieci anni con esperienza in diverse discipline sportive, tra cui le attività di triathlon.

Ospitata nel Centro Sportivo di Cercola, la Bike School Napoli si rivolge a giovani dai cinque ai sedici anni, sia femmine che maschi, che potranno svolgere gli allenamenti su due campi: quello sterrato dedicato alle attività di mountain-bike e la pista di atletica per le attività di strada. Bambini e adolescenti sono i protagonisti di un programma didattico-sportivo polivalente avendo la possibilità di essere coinvolti anche nella disciplina della corsa. Il programma prevede una formazione a partire dalle nozioni basilari. Si accoglie anche chi non è mai salito in sella: la scuola garantisce l’attività di avviamento indispensabile per chi non sa ancora pedalare e tenere l’equilibrio sulle due ruote.

«Sono felice e orgoglioso di aver promosso questa iniziativa e al contempo sono consapevole degli oneri che mi competono come direttore sportivo ma anche e soprattutto, come educatore» afferma Mario Fontana, fondatore e direttore tecnico di Bike School Napoli, che aggiunge: «Sono sempre stato consapevole della valenza dello sport come strumento di educazione e crescita individuale, l’ho sperimentato negli anni di attività. Vedere tanta adesione mi dà molta fiducia: i numeri da soli non mi bastano, voglio tanta qualità, voglio fare la differenza».