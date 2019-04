Martedì 23 Aprile 2019, 11:26

«Bike to Breast», una pedalata in rosa sul lungomare per la prevenzione gratuita dei tumori al seno. Domenica 5 maggio a partire dalle ore 9.30 l’iniziativa che vede impegnati i Cicloverdi Fiab Napoli a sostegno dell'Alts, l'Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno allo scopo di promuovere #Bike to Breast, la pedalata in maglia rosa in città patrocinata dal Comune di Napoli.All’avvio i ciclisti troveranno due gazebo e il Camper Donna, l’unità mobile di senologia dell’Alts, con a bordo un medico senologo che effettuerà visite di prevenzione gratuite alle donne.Il corteo di bici con adulti e bambini si muoverà alle 10.30 da piazza del Plebiscito per raggiungere sulla ciclabile palazzo Donn’Anna, attraversando via San Carlo, piazza Municipio, via Acton, largo Sermoneta. Saranno messe a disposizione biciclette fino a esaurimento per chi verrà senza bici. Con l'iscrizione, gratuita, si riceveranno una maglia rosa BtoB e uno zaino con materiale informativo sulla prevenzione e gadget forniti dagli sponsor. info: www.alts.it