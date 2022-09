Scuole plastic free a Boscotrecase: 1000 borracce da Gori per l'educazione ambientale

È partita la distribuzione di mille borraccine ecosostenibili agli alunni degli istituti ricadenti nel territorio comunale di Boscotrecase questa mattina, presso l’istituto comprensivo “S.M. Prisco”, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico. Un gadget che invita anche all’utilizzo dell’acqua di rete, garantita dagli oltre 100.000 parametri che Gori analizza ogni anno e dai numerosi controlli effettuati insieme alle Aa.ss.ll. territorialmente competenti.

Con questa evento prosegue il progetto di educazione ambientale sviluppato da Gori con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni all’eliminazione della plastica monouso attraverso una serie di attività che prevedono anche il coinvolgimento delle scuole e delle amministrazioni comunali.

La consegna, scandita dall’entusiasmo dei giovani studenti e dalla partecipazione del personale scolastico, si è svolta alla presenza del sindaco, Pietro Carotenuto, del vicesindaco, Aniello Solimeno, della presidente del consiglio comunale, Carmela Sorrentino, del consigliere comunale, Antonio Pollioso, e del responsabile dell’unità sostenibilità di Gori, Francesco De Simone.

A partire da giugno 2019, Gori ha fatto propri i valori della campagna ministeriale plastic free. Nell’ambito di tale percorso, sancito dalla firma di un manifesto che impegna in primis l’azienda e le sue persone, sono state avviate diverse azioni volte a mettere in atto e trasmettere le buone prassi per la tutela dell’ambiente. Un’attività che punta a informare e sensibilizzare anche gli adulti, orientandoli a scelte sempre più consapevoli anche attraverso il buon esempio dei più piccoli.