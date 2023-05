Bulimia e anoressia, aumento di casi post Covid: l'allarme della Fondazione Ananke

La Fondazione ANANKE-VillaMiralago, presieduta dal Presidente e Fondatore Mario Pozzoli, si occupa di disturbi comportamentali alimentari. La Bulimia e l’Anoressia sono tra le patologie che negli ultimi anni, soprattutto in seguito all’epidemia, hanno registrato un frequente aumento di casi, con un’attenzione particolare nella fascia giovanile, portando sempre a più alto numero decessi.

La Fondazione ANANKE sta portando avanti un iniziativa in tutte le Regioni Italiane, e una mostra fotografica #Iononesisto, per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sull’importanza di agire tempestivamente quando in famiglia si hanno casi del genere.

Il Dott. Alessandro Raggi, vicepresidente della Fondazione, ha recentemente lanciato un allarme affinché soprattutto i genitori possano recarsi nelle strutture idonee, molto spesso dotati di sportelli ‘’informativi’’, per aiutarli a risolvere i problemi derivanti da queste patologie.

Tra tanti testimonial che appoggiano la Fondazione ANANKE VillaMiralago ricordiamo l’attrice Ambra Angiolini, che ha anche presenziato leggendo lettere e racconti delle ragazze in cura, in una manifestazione in occasione della Giornata nazionale dedicata al Fiocchetto lilla.

Sul sito ufficiale ANANKE Villamiralago è possibile trovare tutte le informazioni e consigli per affrontare questi disturbi.