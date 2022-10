"Sbarca" in Europa l’istituto comprensivo “Milani” di Caivano, diretto dalla professoressa Filomena Zullo. E così arriva un importante riconoscimento per il cortometraggio di animazione per educare alla raccolta differenziata “Plastik 4.0”, realizzato dagli alunni della scuola media (classe 2 B), durante lo scorso anno scolastico, sotto la sapiente guida dei docenti Francesco Celiento e Annamaria Lionetti.

In seguito alla richiesta di autorizzazione da parte del consorzio “Corepla” (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) a pubblicare il video sui propri canali in Italia, sono arrivate all’istituto caivanese anche le richieste delle associazioni europee “Pet Core” e “Pet Europe”, con sede a Bruxelles, di pubblicare il documentario sui loro importanti canali europei.

“Ora - spiegano gli insegnanti Celiento e Lionetti - il nostro short sul problema dei rifiuti sarà diffuso in tutta Europa con i sottotitoli in lingua inglese, per promuovere l'importanza del riciclo della plastica al fine di combattere l'inquinamento”.

Ma non finisce qui. Il video Plastik 4.0 si è qualificato anche per la finale del festival internazionale "Marano Ragazzi Spot Festival", mentre ha già conquistato la menzione d’onore al Concorso nazionale di educazione ambientale "Immagini per la Terra", organizzato da Grenn Cross Italia (l’Ong, fondata dal premio Nobel Maria Rita Montalcini, per lo sviluppo sostenibile), in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dal C.N.R. e dall'Enea.