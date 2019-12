Il Pascale nel mondo, torna il calendario dell'Istituto dei tumori di Napoli

Il Pascale nel mondo è il titolo del calendario 2020 dell'Istituto dei tumori di Napoli, una tradizione che si rinnova per il tredicesimo anno consecutivo. Il Pascale nel mondo e, in corsivo, quella che è diventata l'espressione dell'impegno del più grande polo oncologico del Mezzogiorno: Non possiamo sceglierci il vento, noi possiamo orientare le vele. Dodici scatti, 12 foto che partono dal golfo di Napoli e in barca a vela (la barca che ha vinto l'ultima Velalonga) raggiungono l'Estremo Oriente, l'America Latina, il Nord Africa, la Russia. Solo 12 dei 56 paesi con cui il Pascale ha stretto collaborazioni negli ultimi tre anni (la mappa con tutti i nomi degli Stati chiude il calendario) e con cui è stata avviata quella che è destinata a diventare la più grande rete oncologica mondiale, l'Alleanza Amore. In ogni pagina l'augurio dei Paesi con cui il Pascale ha avviato progetti.



«Perché il tumore si combatte solo se ci si unisce - dice il direttore generale Attilio Bianchi - A margine delle foto bellissime inviateci dalle ambasciate che hanno avviato studi con il Pascale non a caso c'è un augurio dei rappresentanti universitari e degli istituti oncologici di quello Stato». © RIPRODUZIONE RISERVATA