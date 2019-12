Torna il calendario del Policlinico Federico II: «Il paziente al centro»

Torna il tradizionale appuntamento con il calendario dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Quindici edizioni per altrettanti temi approfonditi in un percorso in dodici tappe che prevede, per ogni mese, una riflessione, tratta da evidenze scientifiche, un’immagine grafica che ne racconta il significato ed un aforisma che ne rafforza il messaggio. Il viaggio nel 2020 è dedicato all’importanza dell’ascolto nei processi di cura ed il calendario è scaricabile gratuitamente online dal sito del Policlinico federiciano, a partire da gennaio.



«Quest’anno abbiamo scelto il tema dell’ascolto per stimolare professionisti della salute e pazienti a riflettere sull’importanza di essere qui e ora nei processi di comunicazione. Porre il paziente al centro, ascoltando con attenzione i suoi bisogni e il suo vissuto di malattia, rappresenta, infatti, un’opportunità per tutti gli attori del processo di cura, così come indicato nella programmazione regionale che rivolge particolare attenzione alla qualità della relazione perché contribuisce ad una maggiore efficienza ed efficacia dei processi sanitari», sottolinea Anna Iervolino, direttore generale del Policlinico Federico II.



L’importanza dell’ascolto nel rapporto tra professionista della salute e paziente è, infatti, ampiamente dimostrata da numerose evidenze scientifiche e già negli anni ’50 l’Organizzazione Mondiale della Sanità propose la sostituzione del modello rigorosamente biomedico con quello biopsicosociale che tiene conto, non solo degli aspetti biologici e genetici, ma anche di quelli mentali ed emozionali, che influenzano significativamente la salute delle persone.



«L’ascolto attivo è alla base dell’efficacia della comunicazione interpersonale, lasciare spazio alla narrazione della storia del paziente consente di affrontare con maggiore consapevolezza la storia di malattia e fornisce al professionista della salute elementi importanti per costruire una relazione di cura efficace», sottolinea Grazia Isabella Continisio, responsabile della formazione risorse umane dell’azienda e coordinatore del gruppo di lavoro che ha curato il calendario.



Ma il calendario 2020 dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II punta anche l’attenzione sull’importanza dell’ascolto nell’ambito delle interazioni tra colleghi di una struttura sanitaria, come presupposto per costruire e preservare un clima di lavoro sereno e produttivo, che incide sull’intera organizzazione, influendo sugli esiti dell’assistenza sanitaria e sulla riduzione dei contenziosi, e favorisce la maggiore adesione ai protocolli terapeutici.



Uno sguardo completo sulle complesse dinamiche dell’ascolto garantito da un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da Carmela Bravaccio, Nelson Mauro Maldonato, Teresa Rea e da Grazia Isabella Continisio, Alessandra Dionisio, Alessandro Coccia, Gennaro Davide D’Errico dello staff della sirezione atrategica aziendale, coordinato da Patrizia Speranza. L’abile racconto grafico è affidato ad Emanuela Buccelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA