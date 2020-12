Napoli, il calendario solidale dei bambini con disabilità

Un calendario solidale in cui a posare sono i bambini portatori di disabilità. È l’iniziativa realizzata da Salvatore Mazzella e Simona Longobardi, presidenti de Il Sorriso di Karol, associazione da tempo attiva nel sostegno ai bambini con disabilità attraverso percorsi di inclusione e crescita.

«Lo scopo di questo calendario è dare valore a questi bambini speciali - spiega Salvatore - Questi bambini hanno qualcosa in più: la sensibilità, l’intelligenza, la qualità di mettere il buon umore alle persone».

«Quale modo migliore per accompagnare il 2021 se non un calendario che racconti la quotidianità di questi bambini? - prosegue Simona - Dobbiamo ringraziare Rossy Style che ha messo a disposizione il suo negozio d'abbigliamento per realizzare questo calendario. Il ricavato sarà utilizzato per aiutare le famiglie in difficoltà e finanziare tutti i progetti con i bambini speciali che realizzeremo il nuovo anno».

