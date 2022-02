Camorra: tre giorni di incontri per i 28 anni dall' omicidio di Don Peppe Diana

Memoria, impegno, giustizia, promozione, denuncia, testimonianza. Sono questi i punti fondamentali sui quali il comitato Don Diana concentrerà l'azione di avvicinamento agli appuntamenti del 19 marzo a Casal di Principe (Caserta) e del 20 e 21 marzo a Napoli, quando verranno ricordati i 28 anni dall'uccisione per mano della camorra casalese di don Peppe Diana.

L'obiettivo è promuovere riflessioni e soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente e della salute, del mondo del lavoro libero dalle infiltrazioni criminali, delle comunità educanti, del diritto al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il recupero dei beni comuni altrimenti lasciati al degrado e delle attività contro il gioco d'azzardo. In una nota il Comitato Don Diana, coordinato da Salvatore Cuoci, ricorda che quest'anno ricorrono anche i 30 anni del documento «Per Amore del mio Popolo» che don Diana scrisse per esortare i fedeli ad alzare la testa contro la camorra. «A distanza di 30 anni - si legge nel comunicato - vogliamo riproporre un patto di responsabilità perché dinanzi alle nuove emergenze di infiltrazione e di triste rinvigorimento delle mafie che estorcono ed uccidono, la nostra marcia per i diritti non si ferma. Attraverso i passi - si spiega - il 19/20/21 marzo marceremo per la definitiva conversione da “Terre di camorra” a “Terre di Don Peppe Diana”.»

« Il 19 marzo saremo a Casal di Principe per il 28esimo anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, il 20 ospiteremo l'assemblea e la veglia dei familiari delle vittime innocenti di mafie, il 21 saremo ancora a Napoli in Piazza Plebiscito per la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Saranno organizzati degli incontri con il coinvolgimento di soggetti che ci aiutino a leggere ed analizzare la nostra realtà, attraversare le criticità e stabilire nuove priorità. Le iniziative, già a partire dal mese di febbraio, contempleranno le fiaccole della memoria e tavoli con autorità preposte per rilanciare il bisogno di pacificazione del ricordo, e dunque disincagliare i riconoscimenti delle vittime innocenti delle mafie. Sono già previsti incontri nelle scuole su ambiente e salute e un open day per alimentare lo sviluppo locale mediante la formazione di operatori ed imprenditori sociali che gestiscono beni confiscati» conclude il comunicato.