Campagna, 21 ragazzi con disabilità giornalisti grazie a Mi girano le ruote

Hanno disegnato, hanno fotografato, hanno scritto, 21 ragazzi con disabilità sono stati giornalisti in erba elaborando con la loro fantasia i pensieri sul mondo che li circonda. Lo hanno fatto grazie al laboratorio "Giornalisti in erba", curato dall'associazione Mi girano le ruote e inserito nel progetto Strategia.

Loro sono i ragazzi del centro polifunzionale Insieme Verso Il Futuro di Campagna, che la coop Fili d'erba cura con il suo coordinatore, l'infaticabile Max Filantropia.

A guidare i ragazzi con disabilitá è stata la presidente dell'associazione, Vitinia Maioriello.

Grande entusiasmo per loro che alla consegna dell'attestato di partecipazione e del prodotto dei loro lavori, una piccola pubblicazione che porteranno a casa e che metteranno anche nel loro centro, insieme ai tanti lavori a cui si dedicano. Alla cerimonia di consegna degli attestati ha presenziato il neo sindaco di Campagna, Biagio Luongo. È stata questa la sua prima uscita pubblica da primo cittadino.

Il progetto di giornalismo ha interessato anche altri pezzi di società, come i detenuti della casa di reclusione di Eboli per minori, l'I.C.A.TT. Insieme alla Presidente anche i volontari di Mi girano le ruote, Laura Ruggiero, Benedetta Avagliano e Giovanni Pignieri.

Ringraziamo il neo eletto Sindaco del Comune di Campagna Biagio Luongo per la presenza sua prima uscita pubblica.