«Campania all'opera» premi e solidarietà a Villaricca

Mercoledì 19 Settembre 2018, 14:45

"Campania all’opera" , numero zero. Nasce il premio volto a consacrare l’eccellenza della nostra regione e il lavoro di chi si è impegnato per portare alto il nome dei tanti talenti campani.«Con questo premio vogliamo puntare i riflettori sulla bellezza esull’eccellenza della Campania - afferma Mariano Savarese, organizzatoredell’evento - iniziamo da Villaricca per arrivare lontano, fino agli Stati Uniti d’America. Siamo già in contatto con chipotrebbe, il prossimo anno, gemellare la nostra iniziativa. È tempo diriscatto. È tempo di raccogliere i frutti coltivati da tante mentieccellenti che per diversi motivi hanno reso celebre la nostra regione».Sabato 22 settembre 2018, alle ore 19.30 presso la Villa Comunale diVillaricca (in foto) si terrà la serata di gala nel corso della quale saranno premiati i prescelti a rappresentare la nostra regione.«La prima edizione del premio “Campania all’opera” è ideata dall’omonimaassociazione che mi vede presidente - continua Mariano Savarese - e cheha come segretario Gabriele Riccardi e tesoriere Massimiliano Vitulli.L’evento vanta il patrocinio morale del comune di Villaricca grazie alladisponibilità del sindaco Rosaria Punzo e dell’assessore all’Identità eal patrimonio storico Caterina Taglialatela - e rappresenterà anche una serata di puro spettacolo presentata da Alessandro Iovino, vedrà l’esibizione del gruppo folkoristico “I guarracini”, che trattano unamusica dai colori forti tipici del sud. Con la sua gestualità passionalee viscerale e che rievoca una bellezza mediterranea e selvaggia - attraverso una sinfonia istintuale e vitalissima - la partecipazione di questo gruppo nasce come un omaggio alla cultura e alla tradizionemusicale italiana, un lavoro popolare nel senso nobile del termine».Nel corso dell’evento, che vedrà anche uno spaccato dedicato alla solidarietà, saranno premiate tante realtà aziendali e lavoratori che hanno messo in risalto l’imprenditorialità e il senso sociale della Campania. Annunciati riconoscimenti a “All 4 Office"; “Gabriele Riccardi design” nella persona di Gabriele Riccardi, “Vitulli & Co.”, “Supermercati Conad Gruppo Mola” di Villaricca, “Pizzeria giallo datterino”.