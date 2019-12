Campi Flegrei: festa per la scuola costruita in Benin

Un ponte di solidarietà tra i Campi Flegrei e il Benin dove è stata costruita una scuola.​



Mercoledì 18 dicembre al Gabbiano di Bacoli​ si svolge la quinta edizione del Christmas Party del Gruppo Laringe dal titolo “Campi Flegrei in progress”, con la presentazione del​ progetto benefico​ che ha visto la​ costruzione nella Repubblica del Benin di una scuola intitolata ad Antonio Laringe. Ospiti d’onore della serata:​ Tomaž Kavcic​ lo chef sloveno famoso per la sua cucina pop,​ Luca Trapanese,​ il single che nell'estate del 2017 ha adottato Alba, bimba con la sindrome di Down e che ha fondato a Bacoli “La Casa di Matteo”​ e​ Giuseppe Gambardella Ambasciatore del Bénin. «Il gruppo è da sempre impegnato in progetti di valorizzazione e promozione del territorio – spiega​ l’imprenditore e Presidente di Federalberghi Campi Flegrei Roberto Laringe​ – che coniughiamo da sempre con un impegno nel sociale a sostegno dei più deboli e meno fortunati. Ancora una volta la nostra attenzione ha riguardato​ l'Africa, il Bénin​ in particolare e stavolta con impegno diretto avvenuto attraverso la costruzione di una scuola, perchè crediamo fermamente che non potra mai esserci una​ rivoluzione economica senza prima una rivoluzione culturale». Il Gruppo ha inoltre chiamato a raccolta diversi rappresentanti della cultura, delle Istituzioni, del sociale, della ristorazione e del mondo dell’informazione per sostenere i Campi Flegrei.​ ​«Lo scopo – ribadisce Laringe – è quello di consolidare una crescita che ha come riferimento​ un'enogastronomia di qualitàsempre più trainante, negli ultimi anni, nell'economia dei Campi Flegrei. I dati relativi al settore riferiscono di un trend di sviluppo esponenziale che deve indurci sempre più a migliorare l'offerta qualitativa a sugellare una​ nuova brand identity. Parliamo di incrementi del 48% annuo e di un driver significativo di viaggio per il 45% dei turisti».



Arte, vino e cibo​ protagonisti del Christmas Party, insieme agli​ Chef delle strutture del Gruppo, che prepareranno uno speciale menù natalizio: Antonio Lubrano Lavadera​ Il Gabbiano, Angelo Carannante​ Caracol, Vincenzo Di Giovanni​ Cala Moresca, Giovanni Marotta​ Kora, Ciro Russo​ Villa Eubea​ e​ Alma Eventi, i Pastry Chef Ciro Ambrosio e Felice Pagliola. Per tutti gli ospiti finger food d’autore e panettone gourmet.



Negli anni il Gruppo​ ha portato avanti diversi progetti innovativi ed ecosostenibili​ nei Campi Flegrei, come l’e-bike sharing, oltre a sostenere un’economia green basata su prodotti turistici eco-friendly e una mobilità sostenibile.​

La serata "Campi Flegrei in Progress" sarà presentata dalla giornalista e show girl Jolanda De Rienzo con la musica dal vivo di Dj Marco Bianco.