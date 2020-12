Fondazione Cannavaro-Ferrara, in vendita le cartelle per la tombola solidale

Ultimi sette giorni per acquistare le cartelle per partecipare alla tombola virtuale organizzata il 23 dicembre dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, creata nel 2005 dai due ex campioni del Napoli per sviluppare progetti di solidarietà. Quest'anno sarà finanziata la Mensa del Carmine. L'appuntamento è alle ore 19.30 con tre conduttori di eccezione: Ferrara e i fratelli Cannavaro che estrarranno i numeri. Ogni cartella costa 150 euro. Tra i premi vi saranno opere del maestro Lello Esposito e del presepiaio Marco Ferrigno. Prenotazioni, con relative istruzioni per partecipare alla tombola, alla mail fondazionefcf@gmail.com.

