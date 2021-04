Capitan Napoli, crowdfunding a fumetti per sostenere una casa-famiglia

Remer Comics, casa editrice veneziana che pubblica la collana supereroistica “Capitani Italiani”, è lieta di annunciare il lancio della campagna crowdfunding prevista per il 19 aprile 2021 sulla piattaforma Indiegogo per realizzare l’attesissimo secondo volume di Capitan Napoli. Il nuovo capitolo di Capitan Napoli, intitolato “Conseguenze” è stato realizzato da artisti professionisti internazionali che fin dall’inizio hanno creduto in questa adrenalinica storia di supereroi e villain napoletani sceneggiata da Antonio Sepe. Tra i disegnatori, Pasquale Qualano (Dc, Marvel, Dynamite), Vincenzo Federici (Dynamite, Dark Horse, Editions Reflexions), Alessandro Miracolo (Dark Horse, Dynamite, American Mithology), Vincenzo Carratù ( Dynamite, American Mithology), Raffaele Ricciardi (Big Punch Studio).

Questa prima campagna crowdfunding di Remer Comics ha un nome: #eroinsieme.

#eroinsieme è più di un hashtag: negli ultimi mesi l’Italia è stata travolta e messa a dura prova da un nemico invisibile che ha colpito tutti alle spalle senza preavviso e senza riserve e Remer Comics, i Capitani Italiani e tutti gli artisti di ogni campo e genere, stanno cercando di rialzarsi. Insieme all'Italia tutta.Con #eroinsieme si vuole voltare pagina e proprio dietro a questa c'è il seguito di un eroe, che, come tante altre storie, il momento storico attuale ha bloccato. Ora è giunto il momento di far venire fuori questa storia, la sua storia, la storia di ogni eroe … e sarà possibile farlo solo tutti insieme.

La storia di “Capitan Napoli – Conseguenze” riprenderà dagli eventi della fine del primo volume. La storia per chi non la conoscesse è quella di Nino, un ragazzo che vive in una Napoli contaminata dalla corruzione di politici e dal traffico illecito di rifiuti tossici. Suo malgrado il ragazzo si ritroverà con dei superpoteri difficili da gestire e da lui non richiesti… Con lui torneranno anche gli altri supereroi che si sono schierati al suo fianco per combattere insieme il crimine, come Kate e la Bufala, e il misterioso Clan Pizza… Oltre al fumetto, ai gadgets e alle sorprese in serbo per chi sosterrà la campagna Remer Comics ha destinato una parte del ricavato della campagna in beneficenza. La casa editrice, infatti, sosterrà la Cooperativa Sociale “Hope”, una casa-famiglia che accoglie bambini e ragazzi e pensata per dare sostegno e un futuro ai loro piccoli ospiti, abbandonati dalle proprie famiglie.