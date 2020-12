Capri - Compie dieci anni la Croce Azzurra di Padre Pio, l’associazione creata a Capri dall’avvocato Marianna Ferraro.

L’importante anniversario sarà celebrato dal Parroco don Carmine Del Gaudio domani 27 dicembre in occasione della giornata che la Chiesa dedica alla Sacra Famiglia, nel corso di una cerimonia che si svolgerà alle 16.30 nell’ex Cattedrale di Santo Stefano a Capri alla presenza del direttivo della Croce Azzurra di Padre Pio, dei volontari e delle loro famiglie.

Nel corso della cerimonia del decennale don Carmine consegnerà a tutti i volontari un dono di ringraziamento e di accompagnamento nella loro preziosa e fondamentale attività al servizio delle persone che necessitano di assistenza.

Nel ricordare il significativo anniversario, il parroco di Capri ha sottolineato l’importanza dell’azione dei volontari che in questi dieci anni sono riusciti a diventare una sola famiglia che va incontro alla sofferenza degli altri, ed ha voluto esprimere loro la sua riconoscenza per quello che sono, per quello che fanno e per quello che sono capaci di donare.

