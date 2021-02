Aiuti ai bisognosi, dal Comune di Capri una sede per l’associazione Nessuno Escluso

Capri - Il grande cuore di Capri batte sempre più forte e trova una casa. L’amministrazione comunale e l’Associazione Nessuno Escluso hanno stretto infatti un patto per la solidarietà concordando un piano di azione per la raccolta e il ritiro di indumenti e oggetti vari da destinare alle famiglie bisognose.

L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco Marino Lembo e dall’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Ciuccio e destina all’associazione no profit un locale da adibire a sede in via della Madonna delle Grazie che diventerà il punto di riferimento per la consegna ed il ritiro di tutto ciò che la solidarietà dei capresi vorrà destinare alle famiglie in difficoltà, soprattutto in una difficile fase storica che sta creando diversi problemi anche nella vita di tante persone che hanno perso il lavoro.

L'idea è nata da Maria, Roberta e Adalberto, tre giovani capresi che si occupano di volontariato dedicando il loro tempo alle fasce più deboli dei loro concittadini.

L’Associazione Nessuno Escluso opera già da tempo sull’isola di Capri con l’obiettivo di andare incontro a chi è in difficoltà.

L’associazione ha iniziato le sue attività nei mesi scorsi attraverso le aste solidali sulla sua pagina Facebook, mettendo in palio accessori sportivi che sono stati a loro donati da grandi campioni del calcio come Insigne e Mertens.

