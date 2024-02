Capri senza barriere e Sleghiamo la fantasia insieme per una tre giorni di inclusione sociale

L’associazione “Capri senza Barriere” e i mattoncini “Lego” per una tre giorni dedicata all’inclusione sociale dei più piccoli cittadini dell’isola promossa dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Capri Salvatore Ciuccio. Anche quest’evento che ha coinvolto centinaia di bimbi e tanti adolescenti si è svolta nella tendostruttura allestita per l’occasione nei Giardini della Flora Caprense che da quest’autunno è diventato il luogo di aggregazione per adulti, bambini e giovani.

L’iniziativa è stata proposta da Antonella Carabelli presidente dell’associazione “Sleghiamo la Fantasia”, un’associazione che attraverso l’utilizzo dei mitici mattoncini colorati Lego stimola la creatività e rafforza la capacità di costruire qualsiasi cosa.

«Non ci stancheremo mai di ripetere che il primo passo per combattere l’emarginazione sociale è l’integrazione – ha detto il Presidente dell’associazione Capri senza Barriere Michele Lembo a conclusione dell’evento, una tre giorni che ha animato la Capri invernale – per costruire una società inclusiva è fondamentale coinvolgere le nuove generazioni, per questo siamo qui.

I nostri bambini devono avere il coraggio di fare la differenza, l’inclusione è ciò che avviene proprio quando ognuno si sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è gradita. Sono i bambini e i giovani che, se ben informati e resi consapevoli, possono diventare promotori di una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione delle persone con disabilità, di quelle che arrivano da altri paesi, di quelli che possono sembrare diversi da noi ma che, invece, possono arricchire la nostra vita. La manifestazione ‘Insieme senza Barriere’ rappresenta proprio questo: un evento senza barriere che possa raggruppare le forze di tutte le associazioni ma soprattutto che veda una larga partecipazione di soggetti diversamente abili, ai quali dedichiamo la nostra totale attenzione ed i nostri sforzi. E tutto questo è diventato realtà grazie al nostro main sponsor, a tutti gli altri imprenditori che con generosità e sensibilità ci hanno affiancato in questo percorso. Un grazie di cuore va anche ai dirigenti scolastici isolani che hanno accolto con gioia il nostro progetto fin dalla prima edizione».

Tra i banchi di lavoro dove i bambini e i giovanissimi isolani costruivano piccoli grandi capolavori si aggiravano in maschera anche i personaggi del favoloso mondo di Walt Disney. E da parte dell’assessore Ciuccio è stata manifestata soddisfazione “per aver portato fantasia e sviluppo della creatività nei giovanissimi e soprattutto inclusione sociale. E’ una strada che vogliamo portare avanti insieme alle associazioni, anche esterne all’isola e in particolare con l’associazione Capri Senza Barriere e l’associazione Sleghiamo la Fantasia, con la collaborazione della Protezione Civile di Capri.