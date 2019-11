Capri, incontri per la giornata contro la violenza sulle donne

Capri si mobilità contro la violenza sulle donne. Vari appuntamenti in programma a partire da questo pomeriggio alle 16.00, presso i Giardini della Flora Caprense, con un flash mob a cura dell'Associazione "L'Isola Danza" che porterà allo svelamento di una panchina rossa, un simbolo per sensibilizzare tutti sul tema della violenza contro le donne. Gli incontri sono organizzati dalla Fidapa BPW sezione di Capri con la collaborazione della Città di Capri, del Comune di Anacapri e dell’IISS Axel Munthe. Dal 1999, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha individuato nel 25 novembre una giornata di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne, la Fidapa internazionale, ogni anno, si impegna in manifestazioni ed eventi per “dire no alla violenza”.



Il giorno 25 novembre si terranno una serie di altri appuntamenti sulla tematica nel comune di Anacapri, sempre promossi dalla Fidapa sezione di Capri, presieduta da Maria Celeste Schettino. L'incontro di lunedì 25, riservato agli studenti dell' Istituto Superiore Axel Munthe si terrà alle 10.00 presso l'Auditorium E.Lucca, sito nello stesso edificio scolastico di Anacapri. In quella sede interverrà l'avvocato penalista Dina Cavalli, vice presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Si parlerà di violenza domestica e di genere, e poi di giovani e violenza di genere con la presentazione dei lavori degli allievi dell’IISS Axel Munthe, coordinati dalla Prof.ssa Caterina Farace. Interverranno inoltre l'Avv. Maria Luisa Della Femina e l'Avv. Concetta Spatola.



Lunedì 25 gli incontri proseguiranno nel pomeriggio alle 16.00, presso il centro Multimediale Mario Cacace di Anacapri ed anche nel comune di sopra isolano sarà svelata una panchina rossa che verrà collocata nell'area del parco giochi al centro del paese. La Fidapa di Capri, inoltre, a conclusione del concorso di pittura indetto lo scorso anno, donerà i tre dipinti vincitori, creati da tre artiste capresi: Ambra Lembo, Serena Vinaccia e Hermine Alberino, uno alla città di Capri, uno all'Istituto Axel Munthe ed uno al comune di Anacapri.