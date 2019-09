Venerdì 27 Settembre 2019, 12:32

Capri. Una passeggiata ecologica per ripulire dai rifiuti i sentieri dell'isola. Si terrà domenica 29 settembre alle 10.30 la seconda edizione del “Walk & Clean”. L’iniziativa promossa dai Forum dei Giovani di Capri e Anacapri, consiste in una passeggiata per ripulire dai rifiuti uno dei percorsi a più forte valore paesaggistico dell’isola.L’itinerario di questa edizione prevede la passeggiata in via Matermania fino a poco prima dell’Arco Naturale per poi proseguire verso via Tragara, il belvedere dei Faraglioni, percorrendo il sentiero del Pizzolungo. La partecipazione è aperta a tutti senza vincoli e limiti di età, per prendere parte all’iniziativa ecologica sará necessario munirsi di scarpe comode, guanti da giardinaggio e pranzo al sacco. L’iniziativa green prenderà il via alle 10.30 presso la Piazzetta Umberto I di Capri.