Cardarelli, visite ginecologiche per una giornata all’insegna della salute della donna

Una giornata di visite ginecologiche all'insegna della salute della donna, il prossimo 29 giugno, grazie all'impegno dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia: il 29 giugno l'ospedale Cardarelli aderirà all'(H)-Open Day organizzato dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolgendo le ginecologie e le oncologie ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa.

«Un'iniziativa importante per alzare l'attenzione su un tema che salva la vita, ma che purtroppo nel dibattito pubblico passa spesso in secondo piano», dice il direttore generale Giuseppe Longo a nome della direzione strategica. Anche per questo il Cardarelli ha scelto di promuovere questa giornata di (H)-Open Day, durante la quale - ricorda Claudio Santangelo, direttore dell'Unità operativa complessa di Ginecologia - verranno messi a disposizione della popolazione femminile servizi clinico-diagnostici, incontri, visite ed esami strumentali con l'intento di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti, ma anche a facilitare l'accesso alla diagnosi precoce dei principali tumori ginecologici».

Le prestazioni che potranno essere prenotate al numero 081.7472841 e che saranno rogate per il 29 giugno sono: pap test ed ecografie ginecologiche, colposcopia (esame di screening di secondo livello per l'individuazione precoce del tumore della cervice uterina) ed isteroscopia (esame diagnostico di secondo livello che attraverso l'uso di un'ottica sottilissima introdotta attraverso la vagina e il collo dell'utero consente di vedere all'interno della cavità uterina e diagnosticare patologie endocavitarie).

Visite ed esami si terranno presso l'ambulatorio di ginecologia ed ostetricia (padiglione E, quarto piano) secondo i seguenti orari: visite e pap test dalle ore 14.00 alle 18.00 sino ad un massimo di 30 prestazioni. Colposcopia e dalle 14.00 alle 18.00 sino ad un massimo di 10 prestazioni. Isteroscopia diagnostica dalle 9.00 alle 13.00 sino ad un massimo di 5 prestazioni. Sempre il 29 giugno, on line sulla piattaforma Teams si terrà un webinar aperto a tutti durante il quale si parlerà di prevenzione dei tumori genitali femminili. Per partecipare basterà seguire le indicazioni che si trovano sul portale bollini rosa al link www.bollinirosa.it/h-open-day-ginecologia-oncologica .