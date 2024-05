Sfida fra studenti per il cambiamento climatico: il Nudgethon sbarca a Castellammare

Un progetto per sensibilizzare e informare al cambiamento climatico. Cinque scuole del circondario stabiese e tante associazioni in campo. Il 16 maggio dalle 10 alle 17 all’hotel dei Congressi si terrà il Nudgethon.

Un giorno di ispirazione, creatività e divertimento in cui gli istituti superiori impegnati si sfideranno a crear un ‘nudge’ un intervento, volto a spingerci a effettuare la scelta migliore per noi e la collettività. Un evento organizzato nell’ambito del progetto “Ora! Organizza, rifletti, agisci”, cofinanziato da @aics_cooperazioneit e promosso da @progettomondo_ong in partenariato con @cps.ong@mlatrentino, @amicideipopoli, @osvicong, @cisv_etc, @cvcs.ngo, @lapiccionaiascs, @sydic_italia, @villagaransangiuseppe.

Le scuole che parteciperanno alla giornata sono il liceo scientifico Francesco Severi, l’Its Luigi Sturzo, e l’Iti Renato Elia di Castellammare e poi l’IIS Pacinotti di Scafati e il liceo Marone di Meta di Sorrento.

Evento patrocinato anche da Legambiente e dai Comuni di Scafati e Meta.