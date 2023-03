«Centesimi che contano» il servizio di beneficenza di Fondazione Mediolanum grandi donazioni dalla Campania

«Centesimi che contano» è un servizio di Banca Mediolanum, nato nel 2014, con l’obiettivo di sensibilizzare e di rendere partecipe la clientela della banca alle iniziative realizzate da Fondazione Mediolanum Onlus, consentendo ai correntisti di donare, in modo automatico, piccole somme in modo continuativo.

Una volta attivato il servizio, un sistema verificherà il saldo contabile del conto a fine mese e, solo se positivo, verranno prelevati i centesimi presenti con una donazione automatica che verrà registrata contabilmente il terzo giorno lavorativo del mese successivo con un importo che va da un minimo di 0,01 euro fino a 0,99 euro mensili, arrivando a un massimo annuale di 11,88 €. La donazione permette inoltre di usufruire dell’agevolazione fiscale sull’importo destinato a favore della Fondazione Mediolanum Onlus, mettendo a disposizione dei clienti la certificazione con l’importo complessivamente versato nell’anno. L’attivazione del servizio può essere eseguita da tutti gli intestatari, cointestatari o da un delegato del conto attraverso il Banking Center, online dal proprio home banking o tramite il proprio Family Banker.

Nel 2022, grazie alla generosità dei clienti che hanno attivato «Centesimi che Contano», sono stati raccolti € 448.561,41, interamente donati alle associazioni beneficiarie del servizio come Dynamo Camp, il Centro Benedetta D'Intino e la Lega del Filo D'Oro. Attraverso questo progetto, dal 2016 Fondazione Mediolanum ha aiutato 2.257 bambini ed erogato quasi 2 milioni euro. Il servizio prosegue per il 2023 a favore delle stesse associazioni, a favore di bambini in condizioni di disagio. I clienti residenti in Campania hanno donato dal 2016 ad oggi € 51.328,21, di cui nel 2022 €11.391,37.

Il 2022 ha rappresentato per Dynamo Camp il ritorno alla normalità con le attività in presenza. I fondi erogati da Fondazione Mediolanum, 300.000 €, hanno permesso a Dynamo di coprire i costi destinati alla realizzazione di sette sessioni estive, tra giugno e settembre, per ospitare gratuitamente al Camp complessivamente 668 bambini (566 ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e 102 fratelli e sorelle). “Dynamo per mio figlio è stata la riscoperta della vita. È ritornato a casa senza il fardello di una bruttissima malattia che si era lasciato praticamente alle spalle. Non dimenticheremo mai di averlo visto sorridere di nuovo quando siamo venuti a prenderlo” queste le parole di uno dei campers ospiti di Dynamo.

Il sevizio «Centesimi che contano», con una donazione di 74.280,71 € ha anche permeso al Centro Benedetta D’Intino di offrire assistenza multi specialistica a 30 bambini con grave disabilità comunicativa, attraverso percorsi clinici di Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Infine, il progetto, finanziando la Fondazione Legga del Filo D'oro con 74.280,71 €, ha permesso di aiutare 25 bambini in fascia 0-4 anni, consentendo loro di accedere al Centro Diagnostico per svolgere l’intervento precoce e ricevere così una diagnosi finalizzata ad elaborare un percorso riabilitativo personalizzato che metta al centro il singolo ospite e le sue reali possibilità di miglioramento. Il progetto «Il primo passo» della Fondazione Lega del Filo d’Oro prevede la presa in carico complessiva di tre settimane per ogni bambino, dalla segnalazione iniziale ai follow-up post-intervento.