Cento alberi per Ponticelli: Gesco porta in periferia la campagna Adotta uno spazio verde

Cento alberi per restituire un piccolo polmone verde a Ponticelli: saranno piantanti da Gesco in due tappe, sabato 30 gennaio 2021 alle ore 10 nell’area dismessa di via Odissea e poi a fine febbraio in una zona adiacente. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della campagna Adotta uno spazio verde per il recupero degli spazi verdi abbandonati in città.

Pioppi, tigli, oleandri, allori e altri alberi caratteristici delle nostre zone saranno piantati sabato dai “giardinieri sociali” di Gesco in collaborazione con i volontari dell’associazione Terra e i restanti a fine febbraio in un’area adiacente, sempre a Ponticelli.

L’iniziativa è finanziata con il ricavato delle vendite di agendo 2020 Terramare l’agenda di Gesco realizzata ogni anno a sostegno di un progetto sociale e nelle ultime due edizioni (2020 e 2021) dedicata in particolare all’ambiente.

Sabato sarà l’occasione per lanciare la Festa dell’albero e coinvolgere le realtà associative della zona, nel rispetto della normativa anti-Covid.

Adotta uno spazio verde

È la campagna promossa dal gruppo di imprese sociali Gesco con l’obiettivo di restituire ai bambini e alle famiglie le aree verdi cittadine abbandonate.

Da maggio 2020 a oggi la campagna ha permesso la manutenzione straordinaria dei giardini del Maschio Angioino, di piazza Dante, del Parco Cupa delle Filande a Piscinola, del Parco Aquino di San Pietro a Patierno.

Per contribuire alla campagna:

IT 13 Q 05018 03400 000011277654

Intestato a:

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali

e inserire nella causale: Adotta uno spazio verde

